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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب يطالب الصحة بعقد مؤتمر للإعلان عن جاهزية الوزارة لـ«كورونا»

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:53 م
محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين
أشرف لاشين
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طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ونائب إدكو وأبوحمص، وأمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعقد مؤتمر صحفي لتعريف الرأي العام والشعب المصري بالإجراءات الاحترازية التي اتخذنها وزارة الصحة لمنع دخول فيروس "كورونا" إلى مصر.

وأضاف "زين الدين"، في بيان له اليوم الأحد، أن العالم كله يتحدث الآن عن فيروس "كورونا"، ولا حديث للأوساط الطبية أو السياسية أو العالمية إلا عنه، ومن هنا تجب طمأنة المصريين عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة وجاهزية الوزارة لأي طوارئ.

وتابع النائب: "لقد تسبب الفيروس، حتى الآن، في 213 حالة وفاة، وتأكدت إصابة 9962 حالة في الصين، وانتقل إلى 18 دولة أخرى، منها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، ويسود الرعب بشكل أساسي لسببين: الأول هو عدم وجود لقاح وعلاج للمرض حتى الآن، والثاني هو الخوف من تحول الفيروس في دول أخرى لصورة يصبح معها أكثر فتكا وخطورة، ويجب على وزيرة الصحة أن تكشف الحقيقة للمصريين، وتوضح ماذا يتم من إجراءات في مكاتب الحجر الصحي بالمطارات.

واختتم النائب بيانه قائلًا: "ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا الغالية ويحفظ الشعب المصري العظيم من كل سوء، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عودة الراغبين من المصريين المقيمن في الصين إلى مصر".

وأعلنت وزارة الصحة تشكيل وانعقاد غرفة إدارة أزمات لمتابعة خطة استقبال المواطنين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، مساء الخميس، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت أنه يجري تجهيز حجر صحي حاليًا لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة ووهان، واتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يومًا، وهي فترة حضانة المرض.

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