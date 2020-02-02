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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تعلق إصدار تأشيرات للمواطنين الصينيين

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:49 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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علّقت الهند، اليوم الأحد، منح تأشيرات الدخول الإلكترونية للمواطنين الصينيين والأجانب المُقيمين في الصين بشكل مؤقت، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" الشرس، والذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 300 شخص.

وأعلنت السفارة الهندية لدى الصين، حسبما نقلت عنها صحيفة هندوستان الهندية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد: "نظرًا لبعض التطورات الحالية، يتم تعليق تأشيرات الدخول الإلكترونية إلى الهند بأثر فوري".

وأضافت السفارة، في بيان، أن كل من لديه سبب قهري لزيارة الهند يمكنه الاتصال بسفارة الهند في بكين أو القنصليات الهندية في كل من شنجهاي أو قوانجتشو، فضلاً عن مراكز تقديم طلبات التأشيرة الهندية في هذه المدن.

يذكر أن فيروس "كورونا" تسبب في مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 14562 شخصا جرّاء انتشاره في 25 دولة؛ بما فيها الهند، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا.

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