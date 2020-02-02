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محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس الإثنين معتدل.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الإثنين، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء والغردقة، وتتكون الشبورة المائية صباحًا غائمة أحيانًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى 1.4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى
القاهرة 09 19
شبين الكوم 10 18
طنطا 11 18
دمنهور 13 18
الإسكندرية 13 19
بلطيم 12 18
مطروح 08 17
السلوم 08 18
سيوة 05 18
بورسعيد 13 18
دمياط 12 18
الزقازيق 09 19
الإسماعيلية 07 18
السويس 07 17
العريش 08 18
رفح 08 17
رأس سدر 10 23
نخل 04 19
نويبع 14 22
طابا 08 23
كاترين 03 17
الطور 08 21
شرم الشيخ 14 24
الغردقة 12 22
مرسى علم 14 22
الفيوم 08 21
بنى سويف 08 21
المنيا 09 21
أسيوط 09 22
سوهاج 09 22
قنا 09 23
الأقصر 09 24
أسوان 09 23
أبوسمبل 08 22
الوادى الجديد 07 23
شلاتين 14 24
أبورماد 13 23
حلايب 16 21

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