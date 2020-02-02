طقس الإثنين معتدل.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الإثنين، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء والغردقة، وتتكون الشبورة المائية صباحًا غائمة أحيانًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى 1.4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 09 19شبين الكوم 10 18طنطا 11 18دمنهور 13 18الإسكندرية 13 19بلطيم 12 18مطروح 08 17السلوم 08 18سيوة 05 18بورسعيد 13 18دمياط 12 18الزقازيق 09 19الإسماعيلية 07 18السويس 07 17العريش 08 18رفح 08 17رأس سدر 10 23نخل 04 19نويبع 14 22طابا 08 23كاترين 03 17الطور 08 21شرم الشيخ 14 24الغردقة 12 22مرسى علم 14 22الفيوم 08 21بنى سويف 08 21المنيا 09 21أسيوط 09 22سوهاج 09 22قنا 09 23الأقصر 09 24أسوان 09 23أبوسمبل 08 22الوادى الجديد 07 23شلاتين 14 24أبورماد 13 23حلايب 16 21