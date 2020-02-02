رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة العالمية» تنفى تسجيل إصابات بـ«كورونا» فى مصر

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:46 م
الدكتور جون جبور
الدكتور جون جبور
فاتن خديوى
طباعة
أكد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أنَّ إعلان مصر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد شائعة، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصحة والسكان ومتابعة الوضع الطبي على مدار 24 ساعة.

وأضاف «جبور»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بمقر المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط، بالقاهرة، أن وزارة الصحة المصرية دربت جميع الأطباء في المجال الوقائي على التعامل مع فيروس "كورونا" وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتدريب الفريق الطبي المشارك في إعادة المصريين المحتجزين في مدينة ووهان الصينية بشكل خاص.

وأشار إلى التعاون مع وزارة الصحة على مستويين؛ الأول يتمثل في المجتمع، من خلال تشديد الإجراءات الوقائية على منافذ العبور، والمستوى التاني يشمل الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية.

وحول ارتباط فيروس "كورونا" الجديد بنوعية الطعام في الصين، التي تتمثل في الخفافيش وغيرها، أكد أن هذا الأمر غير مؤكد حتى الآن.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الحدائق.. مدينة جديدة بجوار العاصمة الإدارية على مساحة 33.8 ألف فدان

منذ حوالي 14 ساعة

قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

منذ يوم

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

التطعيم يحد من ثلث وفيات سرطان عنق الرحم

منوعات

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

«كورونا» يضرب مدينة صينية جديدة

«حرائق أستراليا» تضع كانبيرا في حالة تأهب قصوى

فيروس «كورونا» ينتقل عبر الجهاز الهضمي

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

جمعية النقاد المصريين تعرض «رزق السينما».. الليلة

سمير درويش «يكيِّفُ جرائمه على نحوٍ رومانتيكيٍّ»

رضا البهات يناقش «حكايات شتوية» بمكتبة المنصورة العامة

غدًا.. إعلان تفاصيل فعاليات «عاصمة الثقافة الإسلامية»