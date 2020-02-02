«الصحة العالمية» تنفى تسجيل إصابات بـ«كورونا» فى مصر

أكد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أنَّ إعلان مصر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد شائعة، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصحة والسكان ومتابعة الوضع الطبي على مدار 24 ساعة.وأضاف «جبور»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بمقر المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط، بالقاهرة، أن وزارة الصحة المصرية دربت جميع الأطباء في المجال الوقائي على التعامل مع فيروس "كورونا" وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتدريب الفريق الطبي المشارك في إعادة المصريين المحتجزين في مدينة ووهان الصينية بشكل خاص.وأشار إلى التعاون مع وزارة الصحة على مستويين؛ الأول يتمثل في المجتمع، من خلال تشديد الإجراءات الوقائية على منافذ العبور، والمستوى التاني يشمل الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية.وحول ارتباط فيروس "كورونا" الجديد بنوعية الطعام في الصين، التي تتمثل في الخفافيش وغيرها، أكد أن هذا الأمر غير مؤكد حتى الآن.