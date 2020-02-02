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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

محمد عنتر: البورصة المصرية ملاذ آمن للاستثمار

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:44 م
الدكتور محمد عنتر
الدكتور محمد عنتر
إيمان ماهر
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حاور الدكتور محمد عنتر، الباحث الاقتصادي، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد عبدالرحمن الشيخ، حول أساسيات الاستثمار في البورصة المصرية بحضور عدد من المتخصصين وشباب وزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال ندوة البورصة المصرية.

كانت أبرز التساؤلات التي طرحها عن كيفية دعم البورصة الاقتصاد المصري، ومعوقات أدائها، تحركات إدارة البورصة لنشر الوعي الاستثماري بين الشباب وجهات الدولة.

وأشار إلي أن البورصة خلال الفترة المقبلة تعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار وجذب السيولة، خاصة مع انخفاض سعر الفائدة وتوجهات الدولة نحو طرح مؤسسات قطاع عام في البورصة، بالإضافة إلي أن البورصة كانت من أنجح البورصات أداءً في المنطقة.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

كما أشار إلي أنه للمرة الأولي تشارك البورصة المصرية في فعاليات معرض القاهرة الدولي، ويأتي هذا في إطار نشر الوعي الاستثماري وجذب مذيد من المتعاملين في أسواق المال.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة، هي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
محمد عنتر: البورصة المصرية ملاذ آمن للاستثمار
محمد عنتر: البورصة المصرية ملاذ آمن للاستثمار
محمد عنتر: البورصة المصرية ملاذ آمن للاستثمار
محمد عنتر: البورصة المصرية ملاذ آمن للاستثمار

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