محمد مهران يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين

تقدم، منذ قليل، المحامي محمد علي مهران، بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين، وذلك في اليوم الأخير لفتح باب الترشح.وقال: "يكفي على النقيب سامح عاشور ما أمضاه حتى الآن".وأوضح أن برنامجه قائم على دعم الشباب ومراعاة كبار السن والأيتام، ويقوم على الخدمات الأساسية للمحامين. وأكد أن الخدمات التي يتم تقديمها حاليا ليس بقدر قيمة المحامين.ويصل بذلك عدد من تقدم بأوراق ترشحه على منصب النقيب إلى 14 عضوًا، وهم: «سامح عاشور، إبراهيم عبدالسميع مهران، مجدي عبدالستار إبراهيم، محمد رجب البرديسي، مجدي محمود علي، حسين الرشيدي، نجلاء الإمام، وطارق الفولي، ورجائي عطية، وأيمن عبدالعزيز، ووفائي الدسوقي، إبراهيم العبد، وصلاح حجازي، ومحمد مهران».