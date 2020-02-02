رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مناقصة عالمية جديدة لاستيراد القمح

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:40 م
القمح
القمح
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح مناقصة عالمية لاستيراد قمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن فترة شحن من 11 إلى 25 مارس 2020.

وترغب الهيئة في شراء القمح الأمريكي الشتوي الأبيض الناعم، والقمح الأمريكي الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندي الناعم، والقمح الفرنسي القابل للطحن، والقمح الأسترالي القياسي الناعم، والقمح الألماني القابل للطحن، والقمح الأرجنتيني الصالح للخبز، والقمح الروسي القابل للطحن، والقمح الأوكراني القابل للطحن، والقمح الروماني القابل للطحن، والقمح البولندي القابل للطحن، والقمح البلغاري، والقمح الصربي القابل للطحن، والقمح المجري القابل للطحن، والقمح الباراجواني القابل للطحن والقمح الكازاخي القابل للطحن، والقمح الروسي القابل للطحن.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

منذ حوالي 6 ساعات

أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

«من رابعة إلى معرض الكتاب».. شومان داعية الإرهاب يعود من جديد

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

أول صورة لـ هانى شاكر قتيل نجل أصالة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

التطعيم يحد من ثلث وفيات سرطان عنق الرحم

منوعات

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

«كورونا» يضرب مدينة صينية جديدة

«حرائق أستراليا» تضع كانبيرا في حالة تأهب قصوى

فيروس «كورونا» ينتقل عبر الجهاز الهضمي

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

جمعية النقاد المصريين تعرض «رزق السينما».. الليلة

سمير درويش «يكيِّفُ جرائمه على نحوٍ رومانتيكيٍّ»

رضا البهات يناقش «حكايات شتوية» بمكتبة المنصورة العامة

غدًا.. إعلان تفاصيل فعاليات «عاصمة الثقافة الإسلامية»