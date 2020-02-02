مناقصة عالمية جديدة لاستيراد القمح

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح مناقصة عالمية لاستيراد قمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن فترة شحن من 11 إلى 25 مارس 2020.وترغب الهيئة في شراء القمح الأمريكي الشتوي الأبيض الناعم، والقمح الأمريكي الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندي الناعم، والقمح الفرنسي القابل للطحن، والقمح الأسترالي القياسي الناعم، والقمح الألماني القابل للطحن، والقمح الأرجنتيني الصالح للخبز، والقمح الروسي القابل للطحن، والقمح الأوكراني القابل للطحن، والقمح الروماني القابل للطحن، والقمح البولندي القابل للطحن، والقمح البلغاري، والقمح الصربي القابل للطحن، والقمح المجري القابل للطحن، والقمح الباراجواني القابل للطحن والقمح الكازاخي القابل للطحن، والقمح الروسي القابل للطحن.