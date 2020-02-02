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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تشارلز بواماه: رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى ناجحة

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي "تشارلز بواماه"، أن رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي كانت ناجحة ومفيدة للقارة، حيث شهد العام 2019 إنجازات هامة لإفريقيا.

وأبرز المسئول البنكي- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، بمناسبة إطلاق بنك التنمية الإفريقي لتقريره حول التوقعات الاقتصادية لدول القارة لعام 2020- نجاحات العام الماضي، وعلى رأسها دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ، مذكرًا بأن هذه الاتفاقية، التي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة وحرية الحركة بين الدول الإفريقية، كان قد تم توقيعها في كيجالي برواندا عام 2018، إلا أن الإعلان عن بدء سريانها كان في 2019، خلال رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي.

ونوه بأن العام الماضي شهد كذلك الزيادة التاريخية غير مسبوقة في رأس مال بنك التنمية الإفريقية مدعومًا من الدول الأعضاء وفي مقدمتها مصر، موضحا أن رأس مال المؤسسة المالية قد قفز من 93 مليار دولار إلى 210 مليارات دولار وهي الزيادة الأكبر في تاريخ البنك منذ تأسيسه عام 1964.

وقال نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي إنه قبل الاجتماع الرسمي لمجلس محافظي البنك، والذي عقد بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان في نوفمبر 2019 لإقرار تلك الزيادة في رأس مال البنك، استضافت شرم الشيخ في سبتمبر الماضي اجتماعًا للجنة التشاورية لمجلس محافظي البنك، لبحث المناقشات الأخيرة بشأن زيادة رأسمال وقدمت الحكومة المصرية خلاله كل الدعم والمساعدات والتسهيلات وبذلت جهودًا كبيرة للخروج بقرار موحد وإنجاز هذا الاتفاق.
وأشار إلى الزيادة الهامة والملحوظة في معدلات النمو بالقارة، في عام 2019، وصعود 6 دول إفريقية من بين الدول العشر الأسرع نموًا في العالم وهي: روندا، إثيوبيا، كوت ديفوار، غانا، تنزانيا وبنين.

وشدد نائب رئيس البنك على الأهمية الكبرى التي تمثلها مصر لبنك التنمية الإفريقي، لا سيما لكونها من أكبر المساهمين في المؤسسة المالية، فضلا عن التعاون المثمر الذي يربط الجانبين، حيث يتعامل البنك مع مصر بشكل كبير ومستمر وقدم لها منحا وقروضا للمساهمة في مشروعات التنمية بالبلاد.

وكان بنك التنمية الإفريقي ومقره أبيدجان قد عقد، موتمرًا تحت عنوان (تدريب القوى العاملة الأفريقية في الغد)، حيث عرض التقرير السنوي، والذي أشرفت على إعداده الدكتورة حنان مرسي مدير قطاع الأبحاث والسياسات الاقتصادية في بنك التنمية الإفريقي، واستعرض معدلات النمو في إفريقيا وتوقعاته الاقتصادية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه سوق العمل الإفريقي في ظل تسارع وتيرة الابتكار وتقديم حلول مبتكرة للتكيف مع الطبيعة المتغيرة للعمل.

ويضم بنك التنمية الإفريقي 81 دولة من بينها 54 عضوا من داخل القارة و27 عضوا من خارجها، وتعد مصر ثاني أكبر مساهم في البنك بعد نيجيريا، وتليهما جنوب أفريقيا والمغرب والجزائر.

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