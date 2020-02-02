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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

مناقشة «أفريقيا فى كتاب» بمعرض الكتاب

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:38 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
ريم محمود
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بدأت منذ قليل ندوة "عرب أفريقيا" بمعرض الكتاب لمناقشة كتاب "أفريقيا في كتاب".

وقال صالح محروس باحث في العلاقات الإفريقية: على الدولة بالاهتمام بالأقليات، مضيفا أن العرب في حاجة إلي التواجد في افريقيا وعمل هيئة للاستثمار في القارة، مشيرا خلال الندوة إلى أن الاستثمار فى أفريقيا هو المستقبل.

من جانبه قال الدكتور أحمد عبد الدايم أستاذ التاريخ الحديث ومقدم الكتاب، أن موضوعه مهما للغاية لانه في حد ذاته عنصر يمثل وجه من الاوجه المهمة للتعرف علي العلاقات العربية الإفريقية ويمثل إسهاما في هذا المجال ويندرج تحت بند مجال العلاقات العربية الإفريقية.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الدايم، أن الكتاب يتناول فترة القوة الصلبة والقوي الناعمة في علاقات العرب وأفريقيا، مشيرا إلي أن الكتاب يوجد به ايجابيات كثيرة للغاية.

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