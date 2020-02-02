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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

سامية قدري: إدوارد الخراط قدم أدبا يقترب من الإثنوجرافيا

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:34 م
إدوارد الخراط
إدوارد الخراط
آلاء حسن
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قالت الدكتورة سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه عندما اقتربت من أعمال الروائي الراحل إدوارد الخراط، وجدت أنه قدم أدبا يقترب من الاثنوحرافيا، وظهر بعمق في تناوله لمدينة الإسكندرية، فهو من الذين كتبوا "الأدب المعاش".

وأوضحت "قدري"، خلال كلمتها بندوة عن الخراط، ضمن فعاليات المقهى الثقافي بمعرض الكتاب، أن تجربته ثرية وحافلة بالإنجازات الإبداعية، مشيرة إلى أنه من الأدباء الذين لم يحصلون على شهرة الآخرين، رغم كتاباته وأعماله المهمة.

وذكرت أن إدوارد الخراط مر بثلاث مراحل خلال حياته، الأولى المرحلة الأدبية والسياسية كان فيه ثراء في الحركة السياسية واشترك في تلك الحركة وسُجن عامين، واستطاع فيها أن ينقل الأدب من الواقعية الفجة بصورة جديدة، يدخل في أعماق النفس البشرية، لذا تعرض للنقد، لأنه اتجه لمنحى مختلف عن ما حوله حينها.

وتابعت: والثانية هي مرحلة الصمت الذي توقف فيها عن الكتابة، وكان رده حينها أنه لم يكن صمتا كاملا فقد اشتغل بالعمل الثقافي، والثالثة والأخيرة هي مرحلة التدفق.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.

وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.

وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.
سامية قدري: إدوارد الخراط قدم أدبا يقترب من الإثنوجرافيا
سامية قدري: إدوارد الخراط قدم أدبا يقترب من الإثنوجرافيا

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