نشرة أخبار الشرق الأوسط.. الأحد 2 فبراير

مصر:

العراق:

سوريا:

فلسطين:

ليبيا:

تركيا:

إيران:

أصبحت منطقة الشرق الأوسط ساحة للصراعات والخلافات، نتيجة أطماع المتربصين، وجنون الطامحين، فيما يتطلع الكثير إلى غدٍ مشرق، ويسعون بكل ما لديهم من قوة لإصلاح ما أفسده الآخرون.نشرة أخبار الشرق الأوسط ترصد أهم الأحداث والتطورات في المنطقة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه الشرق، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد ‏أفضل.- طائرة إغاثة مصرية تنطلق بمساعدات طبية للصين وتعيد 300 مصري عالق- استمرار انطلاق التظاهرات احتجاجًا على تكليف "العلاوي"- المرصد السوري: رتل عسكري تركى كبير يدخل سوريا من معبر "كفرلوسين"- «التعاون الإسلامي» تعقد غدًا اجتماعًا طارئًا لبحث خطة السلام الأمريكية- حفتر يؤكد مشاركة «الجيش الوطني» في محادثات اللجنة العسكرية بجنيف- زلزالان يضربان غرب تركيا- وقفات احتجاجية في تركيا بسبب ارتفاع فواتير الغاز الطبيعى- فرنسا تبذل الجهود لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران