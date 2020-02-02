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محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نشرة أخبار الشرق الأوسط.. الأحد 2 فبراير

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:34 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آية حسني
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أصبحت منطقة الشرق الأوسط ساحة للصراعات والخلافات، نتيجة أطماع المتربصين، وجنون الطامحين، فيما يتطلع الكثير إلى غدٍ مشرق، ويسعون بكل ما لديهم من قوة لإصلاح ما أفسده الآخرون.

نشرة أخبار الشرق الأوسط ترصد أهم الأحداث والتطورات في المنطقة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه الشرق، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد ‏أفضل.
مصر:

- طائرة إغاثة مصرية تنطلق بمساعدات طبية للصين وتعيد 300 مصري عالق

العراق:
- استمرار انطلاق التظاهرات احتجاجًا على تكليف "العلاوي"

سوريا:
- المرصد السوري: رتل عسكري تركى كبير يدخل سوريا من معبر "كفرلوسين"

فلسطين:
- «التعاون الإسلامي» تعقد غدًا اجتماعًا طارئًا لبحث خطة السلام الأمريكية

ليبيا:
- حفتر يؤكد مشاركة «الجيش الوطني» في محادثات اللجنة العسكرية بجنيف

تركيا:
- زلزالان يضربان غرب تركيا
- وقفات احتجاجية في تركيا بسبب ارتفاع فواتير الغاز الطبيعى

إيران:
- فرنسا تبذل الجهود لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران

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