أزمة أتوبيسات معرض الكتاب بالجيزة تتصاعد

تجمع عدد كبير من رواد معرض الكتاب، صباح اليوم، في موقف الجيزة وتحديدًا المكان المخصص للمعرض أمام السنترال ينتظرون سيارات تقلهم، على مدار ساعتين دون جدوى.تسبب عدم وجود عربات في حالة من السخط الشديد لدي المواطنين، خاصة أن المشكلة مستمرة منذ بدء المعرض وحتى يومه الثاني عشر.