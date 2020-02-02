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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أزمة أتوبيسات معرض الكتاب بالجيزة تتصاعد

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:33 م
أزمة أتوبيسات
أزمة أتوبيسات
أحمد فوده
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تجمع عدد كبير من رواد معرض الكتاب، صباح اليوم، في موقف الجيزة وتحديدًا المكان المخصص للمعرض أمام السنترال ينتظرون سيارات تقلهم، على مدار ساعتين دون جدوى.

تسبب عدم وجود عربات في حالة من السخط الشديد لدي المواطنين، خاصة أن المشكلة مستمرة منذ بدء المعرض وحتى يومه الثاني عشر.
أزمة أتوبيسات معرض الكتاب بالجيزة تتصاعد
أزمة أتوبيسات معرض الكتاب بالجيزة تتصاعد
أزمة أتوبيسات معرض الكتاب بالجيزة تتصاعد
أزمة أتوبيسات معرض الكتاب بالجيزة تتصاعد
أزمة أتوبيسات معرض الكتاب بالجيزة تتصاعد
أزمة أتوبيسات معرض الكتاب بالجيزة تتصاعد

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