أبيض وأسود.. منة فضالى بإطلالة كلاسيكية (صور)

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلاً من جمهورها.وظهرت "منة" بإطلالة كلاسيكية، وبلوك الأبيض والأسود، بتسريحة شعر بسيطة، وعلقت على الصورة قائلة: "قريبا صور جديدة".يشار إلى أن الفنانة منة فضالي يعرض لها حاليًا على قناة "الحياة" مسلسل "بت القبايل"، والمسلسل بطولة حنان مطاوع، ومحمد الشقنقيري، ومحمد رياض، ومحمود عبدالمغني، ومنة جلال، وعمرو عبدالجليل، وبهاء ثروت، وهو من تأليف شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح، وإنتاج شركة "سينرجي".