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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق «مرصد المعلمين».. وتحرير النقابة من الإخوان الفيلم الأول

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت نقابة المهن التعليمية تأسيس "مرصد المعلمين"، الذي يعد أداة خبرية ورصدية وبحثية لخدمة المعلمين، والعمل على توفير مصدر آمن للمعلومات ومرجعية ضد الشائعات، وتوثيق كل الأحداث المهمة في ما يتعلق بالمعلمين ونقابتهم.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن المرصد يعمل على إعداد دراسات توثيقية بالفيديو عن المناهج وقوانين التعليم وأحوال المعلمين وتدريبهم المهني، مع كل الأطراف المعنية بحيادية تامة، ويقدم كل ما يتطلب للنهوض بالعملية التعليمية فيما يخص الطالب والمعلم والمدرسة، والبحث عن اكتشاف المواهب المصرية والنابغين، ومساعدة وتقديم المبادرات الشبابية للمساهمة في تحسين جودة التعليم.

واختار مرصد المعلمين موضوعه الأول مع انطلاقه عن تحرير نقابة المعلمين من سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية التي تمكنت من الوصول لمجالس إدارة النقابة العامة للمعلمين، و53 نقابة فرعية و320 لجنة نقابية على مستوى جميع أنحاء الجمهورية، والتي تعد أكبر نقابة مهنية في الشرق الأوسط، وتم السيطرة على إدارتها وأرصدتها لمدة عامين من عام 2012 إلى 2014، حتى أطلق المعلمون حركة تحرير لنقابتهم وربحوا دعاوى قضائية بحل مجالس الإخوان في النقابة، وكشف سرقة أرصدتها على كل المستويات سواء النقابة العامة أو الفرعيات أو اللجان النقابية، وتقديم دعم متظاهرى رابعة بأموال المعلمين.

ويعرض مرصد المعلمين تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال فترة تولي مجلس الإخوان، من خطورة المركز المالي لصندوق المعاشات بالنقابة واقتراب توقفه عن الالتزام بدفع معاشات المعلمين نتيجة تراجع أرصدته.

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