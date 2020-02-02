الصحة العالمية: ننسق لتأمين كواشف كورونا في مصر

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي للتحدث حول أزمة فيروس كورونا، إن معظم البلدان ستكون مجهزة لكشف هذا الفيروس خلال الأسبوع.وتابعت المنظمة عبر المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن هناك تنسيق لتأمين كواشف للفيروس في مصر، مشيرة إلى أنه يوجد في المنطقة والعالم مختبرات متخصصة لتحديد الفيروس والحالات المصابة، كما أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها تتابع بشكل يومي تطورات فيروس كورونا.وتأتي توجيهات منظمة الصحة العالمية، بعد الانتشار الواسع للفيروس حول العالم، حيث سجلت الدول الآن 100 حالة إصابة مؤكدة مع وفاة أول حالة خارج الصين من الفلبين.واتخذت دول العالم إجراءات عاجلة لوقف واحتواء الفيروس من خلال تعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين وعمل حجز طبي في معظم المطارات.