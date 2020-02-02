غدًا.. اعلان تفاصيل فعاليات «عاصمة الثقافة الإسلامية»

تعقد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، مؤتمرًا صحفيًا فى الخامسة مساء غد الاثنين، بقاعة الندوات الرئيسية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية للإعلان عن تفاصيل برنامج فعاليات تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية والتى تستمر طوال عام 2020، بحضور كل من الدكتور عبد الإله بن عرفة المستشار الثقافى لمدير عام منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة، نجيب الغياتي مدير الثقافة بمنظمة الايسيسكو، الدكتور أسامة النحاس اختصاصى برامج بمديرية الثقافة بالمنظمة.وكانت منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة ( الايسيسكو ) قد اختارت القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020 لتحمل اللقب خلفا للعاصمة التونسية التى حظيت به خلال العام الماضى.