وكالة: فرنسا تبذل الجهود لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران

قال السفير الفرنسي في طهران فيليب ثيبود إن بلاده تصر على بذل الجهود من أجل رفع العقوبات الأحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، المفروضة على إيران وتعزيز التعاون الإيراني- الفرنسي بين الجانبين.ووفقًا لوكالة مهر الإيرانية، فقد صرح ثيبود بذلك خلال اجتماع مع حاكم مقاطعة هرمزجان اليوم الأحد.وقال ثيبود، إن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، للأسف، كان لها تأثير سلبي على مستوى التعاون بين إيران وفرنسا، مضيفًا أن الرئيس الفرنسي يبذل جهودًا لرفع العقوبات من خلال التمسك محادثات سياسية على أعلى المستويات. "وتابع فيليب ثيبود أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصمم بالكامل على اتخاذ خطوات لإزالة العقوبات وتوسيع التعاون مع إيران؛ وأضاف "لهذا الغرض، أجرى محادثات كثيرة مع الرئيس الإيراني روحاني".وأشار: "نحن على استعداد للمضي قدمًا بتفاهم متبادل لتطوير التعاون بين فرنسا وإيران"، مضيفًا أن مقاطعة هرمزجان يمكن أن تكون بمثابة مركز للتعاون بين الجانبين، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة.