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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالة: فرنسا تبذل الجهود لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار أحمد
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قال السفير الفرنسي في طهران فيليب ثيبود إن بلاده تصر على بذل الجهود من أجل رفع العقوبات الأحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، المفروضة على إيران وتعزيز التعاون الإيراني- الفرنسي بين الجانبين.

ووفقًا لوكالة مهر الإيرانية، فقد صرح ثيبود بذلك خلال اجتماع مع حاكم مقاطعة هرمزجان اليوم الأحد.

وقال ثيبود، إن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، للأسف، كان لها تأثير سلبي على مستوى التعاون بين إيران وفرنسا، مضيفًا أن الرئيس الفرنسي يبذل جهودًا لرفع العقوبات من خلال التمسك محادثات سياسية على أعلى المستويات. "

وتابع فيليب ثيبود أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصمم بالكامل على اتخاذ خطوات لإزالة العقوبات وتوسيع التعاون مع إيران؛ وأضاف "لهذا الغرض، أجرى محادثات كثيرة مع الرئيس الإيراني روحاني".

وأشار: "نحن على استعداد للمضي قدمًا بتفاهم متبادل لتطوير التعاون بين فرنسا وإيران"، مضيفًا أن مقاطعة هرمزجان يمكن أن تكون بمثابة مركز للتعاون بين الجانبين، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة.

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