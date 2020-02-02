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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: ميكنة المنظومة الضريبية يقود بيئة الاستثمار للاستقرار

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:44 ص
طارق متولي
طارق متولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن مشروع ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل سيساهم في تيسير الإجراءات، وتشجيع بيئة الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، وإلحاق مصر بمنظومة ضريبية ذي شأن بين دول العالم وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح أن تحسين منظومة الضرائب أحد أهم الوسائل لتقليل عجز الدولة، مؤكدًا أنه يجب الانفتاح على العالم والاستفادة من تجاربهم لإعادة هيكلة منظومة الضرائب، التي تمكن الدولة في وقتًا لاحق من زيادة الدخل، وبالتالي تحسين الخدمات.

وأضاف أن الهدف من تلك المنظومة الجديدة الإلكترونية مواكبة النظم العالمية، خاصة وأن المستثمر الأجنبي يهتم بالنظم الضريبية في الدول التي يسعى للاستثمار بها، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة ستنهي الأخطاء والثغرات التى تحدث نتيجة العمل بالأوراق والفواتير الوهمية، وأن النظام الإلكتروني سيحد الكثير من الممارسات والفحص والرقابة.

وطالب النائب بالاهتمام بتطوير العنصر البشري حتى يكون مؤهلا ومحترفا أثناء التعامل مع الإجراءات المميكنة الحديثة، ومنعا لحدوث أي خلل بالمنظومة الجديدة.

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