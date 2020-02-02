نائب: قانون التمويل الاستهلاكي سيكون المنقذ للغارمات

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن قانون التمويل الاستهلاكي مفيد وجيد لتنظيم عمليات البيع بالتقسيط في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن عمليات التقسيط غير مراقبة قانونا خلال الفترة الحالية وبحاجة لتطويرها.وأوضح أن هناك شركات كثيرة تعمل بالتقسيط ولا يعلم عنها الكثير شيئا، وبشكل خاص فى الأرياف، وأحيانا تضع هذه الشركات فوائد بنسب مرتفعة وضخمة جدا، مما يراكم الديون والأقساط على العميل.وأضاف أن كثير من السيدات يسجن بسبب إيصالات الأمانة، بغيّة تزويج بناتهن أو قضاء حوائجهن المادية، وأكد إحصاء حديث، صدر عام 2019 عن وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك 30 ألف سجينة من الغارمات، يواجهن الحكم بالسجن بسبب تعثرهن في سداد إيصالات أمانة، أي بواقع 25% من إجمالي الغارمين في مصر، ويزداد العدد بواقع 10 آلاف غارمة سنويًا يخرج نصفهم.وأضاف أن التشريع الجديد يحول العلاقة من إطار جنائي لعلاقة تجارية بين الأطراف المتعاملة فى التمويل الاستهلاكي، ومن ثم سيصب فى صالح الجميع، ويؤدى في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.