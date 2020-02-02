«الصحة العالمية» تكشف عدد حالات كورونا بالشرق الأوسط



وأضاف أن المنظمة لديها من الإمكانيات أن تضع نهاية للفيروس، لافتًا إلى أن من الحالات الموثقة في المنطقة تبلغ 6 أفراد فقط في الإمارات منهم 4 من عائلة واحدة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول أحدث تطورات فاشية فيروس كورونا المستجد، ويتضمن المؤتمر الصحفي تحديثًا عن الوضع الإقليمي يقدمه قيادات المنظمة وخبراؤها. وأضاف أن المنظمة لديها من الإمكانيات أن تضع نهاية للفيروس، لافتًا إلى أن من الحالات الموثقة في المنطقة تبلغ 6 أفراد فقط في الإمارات منهم 4 من عائلة واحدة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول أحدث تطورات فاشية فيروس كورونا المستجد، ويتضمن المؤتمر الصحفي تحديثًا عن الوضع الإقليمي يقدمه قيادات المنظمة وخبراؤها.

قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن هناك قلقًا كبيرًا من فيروس كورونا المستجد ليس بسبب انتشاره فى الصين فقط، وإنما لما يمثله من خطر على البلدان الأخرى ومدى انتشاره.