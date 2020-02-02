القوات المسلحة تعلن عن بدء التسجيل للشركات الراغبة فى التعامل معها

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة ستعلن عن إجراءات بدء التسجيل للشركات التى ترغب فى التعامل معها للعام المالى 2020/2021.





وقال المتحدث، في بيان، إنه في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التى ترغب فى التعامل معها؛ تعلن وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين لديها للشركات التى تطلب التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2020 / 2021 طبقاً للآتي:

1- قيام الشركات التي تتقدم لأول مرة / التي تنتهي الموافقة الأمنية الخاصة بتعاملها فى 30 / 6 / 2020 بسحب طلبات التعامل من مجمع خدمات الأمن الحربى خلال الفترة من 2 - 27 / 2 / 2020.





2- تقدم طلبات التعامل بعد استيفائها جمع البيانات وتقديم كافة الأوراق المطلوبة والمدرجة بكراسة طلب التعامل كاملة خلال الفترة من 1 / 3 – 30 / 4 / 2020.





وأكد المتحدث، في بيانه، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المشار إليها.