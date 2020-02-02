مجدي بدران: فيروس «كورونا» 7 أنواع منهم 4 معروفة منذ 1960

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا وصلت إلى 304 حالة، بينما بلغت حالات الإصابة إلى 14380 حالة.وأشار مجدي بدران، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، إلى أننا في حالة حرب عالمية ضد هذا الفيروس القاتل، موضحا أن مجموعة فيروسات كورونا تتكون من 7 أنواع، 4 منهم معروفة منذ 1960 ونصاب بها مع نزلات البرد، منوهًا بأن هناك 3 أنواع جديدة، وهما: "سارس"، و"ميرز"، وأخيرا "كورونا" الذي ظهر مؤخرا في الصين.وأفاد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن نسبة إصابة الرجال بفيروس "كورونا" الجديد أكبر من النساء، حيث تصل نسبة الإصابة إلى 68% بين الرجال مقابل 32% بين النساء، مؤكدًا أن التدخين يعجل بوفاة المصابي بفيروس الكورونا.