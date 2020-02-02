اشتباكات بين الجيش السورى والفصائل المدعومة من أنقرة فى حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 100 شخص خلال معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة في حلب وإدلب، فجر اليوم الأحد.وقال المرصد، وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" اليوم، إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة، في محيط مدينتي حلب وإدلب منتصف الليل، مما أسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل.وأضاف أن طائرات روسية شنت غارات مكثفة على مدينة الباب بريف مدينة حلب الخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة من تركيا.وتخوض قوات الجيش السوري اشتباكات عنيفة في مواجهة هيئة تحرير الشام "النصرة سابقا" والفصائل الأخرى غرب مدينة حلب، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة على الجبهتين يرافقها قصف جوي روسي وسوري، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين.