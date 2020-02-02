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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الاتفاق النووى».. سر زيارة مسئول من الاتحاد الأوروبى لطهران

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار أحمد
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كشفت وكالة إيرنا للأنباء الإيرانية عن تفاصيل زيارة رئيس الشئون الخارجية الجديد بالاتحاد الأوروبي، "جوسيب بوريل"، إلى إيران غدًا الإثنين، في أول زيارة له، وسط توترات إقليمية متصاعدة.

وتعتبر الزيارة أحدث خطوة من جانب الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الصفقة النووية لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

تصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاقية النووية وإعادة فرض العقوبات على إيران في عام 2018، وقد استجابت طهران بالتراجع التدريجي عن التزامها بالاتفاق.

كما أشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن بوريل سيلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ومسئولين إيرانيين آخرين غدًا الإثنين.

يذكر أن، هذه الزيارة تعتبر الأولى التي يقوم بها بوريل منذ توليه منصبه، وكان قد التقى بوريل بوزير الخارجية الإيراني في بروكسل في يناير الماضي، عندما نظم وزراء الخارجية الأوروبيون اجتماعًا خاصًا لمناقشة الأزمة المستمرة.

بعد هجوم الطائرات الأمريكية بدون طيار الذي أودى بحياة الجنرال الإيراني قاسم سليماني في يناير الماضي، أعلنت إيران أنها لم تعد تحترم القيود الموضوعة على عدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكنها استخدامها لتخصيب اليورانيوم.

يهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015 إلى وضع حد أقصى للأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات، ووقعت إيران الاتفاق مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.

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