تسمم 5 أشخاص بسبب «البرسيم والجلوين» بالبحيرة

أصيب 5 مواطنين بالتسمم ونفقت بقرتان، بسبب تناول برسيم وجلوين "جعضيض" مرشوش بالمبيدات، بقرية جناكليس التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مستشفى أبو المطامير، بوصول كل من "نورة.س.ح"، 40 عاما، و"أسماء.ج.م"، 16 عاما، و"فاطمة"، 15 عاما و"محمد"، 16 عاما، و"مصطفى.ك.ر"، 3 أعوام، مصابين بالتسمم ونقلوا إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم.بسؤال المصابين، قرروا أنهم كانوا يجمعون البرسيم والـ"جلوين" من أرض الليمون، وأكلوا من "الجلوين"، وتناولت البهائم البرسيم، وعقب ذلك شعروا بأعراض التسمم، وكشفت معاينة المباحث عن نفوق بقرتين، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.