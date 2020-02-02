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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير «التعليم العالى» يغلق «اﻷكاديمية الدولية الذكية»

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:24 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
إسراء جمال
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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق كيان وهمي باسم «اﻷكاديمية الدولية الذكية» "International Smart Academy" والكائن مقرها 2 ش محسن رشدي، الحي الثامن مدينة نصر بمحافظة القاهرة؛ لقيامها بمزاولة أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي.

جاء ذلك عقب تلقي الوزير تقريرًا قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية التي تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية.

وأوضح التقرير أن إدارة المنشأة زعمت أنها تمنح شهادات دولية معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أنها تمنح الطلاب شهادات مشكوك في صحتها ومنسوب صدورها إلى بعض الجامعات اﻷجنبية.

وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار قرارًا بغلق تلك المنشأة، ومخاطبة محافظ القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وطالب الوزير الطلاب وأولياء أمورهم بالرجوع لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والموقع الإلكتروني للوزارة أو الموقع الإلكتروني للجامعات الخاصة والحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاستفسار عن الجامعات والكيانات غير المعروفة لهم.

كما وجه الوزير بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بالجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة.

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