إعادة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال نقل مرافق مترو الأنفاق

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح شارع الهرم، بعد انتهاء مدة الأعمال التي تجرى بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع"، بتنفيذ أعمال نقل مرافق "غاز طبيعي" والمتعارضة مع مسار المشروع، حيث جرى غلق شارع الهرم جزئيا أمام سينما الهرم في الاتجاهين.وكانت إدارة المرور، أغلقت الطريق، وتم تنفيذ الأعمال أعلى الرصيف بالاتجاهين بدايةً من سينما الأهرام، وحتى شارع خوفو والتي انتهت اليوم الأحد، وسيتم تكثيف تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال مدة الأعمال، مع مراقبة الطرق بكاميرات المراقبة المنتشرة بطول الشارع والطرق المؤدية إليه.