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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

إعلان جوائز مسابقة «أرض الفيروز» بمركز طلعت حرب.. الليلة

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:21 ص
مسابقة «أرض الفيروز»
مسابقة «أرض الفيروز»
نضال ممدوح
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يستقبل مركز طلعت حرب الثقافي، بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء اليوم، معرض نتاج الدورة الخامسة من مسابقة "أرض الفيروز"، والتي ينظمها الصندوق سنويا خلال شهر أكتوبر.

يضم المعرض أعمال المتسابقين، والبالغ عددهم 163 متسابقا في فئتين: الأولى من 5 وحتى 9 سنوات، والثانية من 10 وحتى 16 عاما، من جهات مختلفة هي: "مركز طلعت حرب الثقافي"، "مركز إبداع الطفل ببيت العيني"، "ورشة الفنانة سعاد بيومي"، "مدرسة فضل الحديثة للغات"، "مدرسة colour house للفنون التشكيلية بأسيوط" وذلك في مجالات: "الرسم، التصوير الضوئي، النحت، الخط العربي والتشكيل المجسم مع إمكانية استخدام وسائل التقنية الحديثة".

يعقب افتتاح المعرض، الإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة وتوزيع الجوائز وشهادات تقدير على المشاركين، بحضور أعضاء لجنة التحكيم، وهم الدكتور عبد العزيز الجندي أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، الدكتورة هبة صفي الدين أستاذ العمارة بجامعة مصر الدولية ومدير بيت المعمار المصري، والفنانة نجاة فاروق المشرف على إدارة الفنون التشكيلية بصندوق التنمية.
إعلان جوائز مسابقة «أرض الفيروز» بمركز طلعت حرب.. الليلة
إعلان جوائز مسابقة «أرض الفيروز» بمركز طلعت حرب.. الليلة

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