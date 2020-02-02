أستاذ مناعة: أغلب الوفيات بفيروس «كورونا» من المدخنين (فيديو)

قال مجدي بدران، أستاذ المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن وفيات فيروس "كورونا" انتقلت من الصين لدول أخرى، مشيرًا إلى أن هناك أنواعًا من "كورونا"، آخرها ما ظهر في مدينة ووهان في الصين.وأضاف مجدي بدران، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أنه على العرب في الصين الحذر من التدخين، فأغلب الوفيات من المدخنين، والنسبة الأكبر من وفيات مرضى "كورونا" من كبار السن والرجال، معقبًا: "لا يوجد له علاج حتى الآن، ولا تطعيم، وقدامنا 8 شهور حتى نقوم بعمل تطعيم".وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن المطاعم الصينية لا خشية منها، والرقابة في مصر كافية لتكون المأكولات المقدمة سليمة، مشيرًا إلى ضرورة استخدام المناديل عند العطس لمرة واحدة، وإلقائه في صندوق مغلق، وضرورة غسل اليد بالصابون، وغسل كل إصبع على حدة، وخلع الخواتم من اليد في تلك اللحظات.