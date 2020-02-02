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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 61 طنًا من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:17 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
البحيرة معوض هويدى
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة حملة تموينية مكبرة على المحلات والمطاعم والثلاجات ومنافذ بيع الأسماك واللحوم بمدن ومراكز المحافظة للتأكد من صلاحية الأسماك واللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت الحملة التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالبحيرة بالاشتراك مع التموين ومباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة بمركز ومدينة كفر الدوار عن ضبط كمية من الأسماك تقدر بـ61 طنًا، و600 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في إحدى الثلاجات بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

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