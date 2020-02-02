ضبط 61 طنًا من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة حملة تموينية مكبرة على المحلات والمطاعم والثلاجات ومنافذ بيع الأسماك واللحوم بمدن ومراكز المحافظة للتأكد من صلاحية الأسماك واللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.أسفرت الحملة التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالبحيرة بالاشتراك مع التموين ومباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة بمركز ومدينة كفر الدوار عن ضبط كمية من الأسماك تقدر بـ61 طنًا، و600 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في إحدى الثلاجات بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.