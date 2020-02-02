ليلة شعرية موسيقية تجمع الجارحي وفايد عبد العزيز في «آفاق»

عشاق ومحبو الشعر والموسيقى على موعد في السادسة من مساء الأربعاء المقبل، 5 فبراير، مع أمسية شعرية غنائية تجمع الشاعر مصطفى الجارحي بالفنان فايد عبد العزيز.يشار إلى أن مصطفى الجارحي له عدة دواوين منها: (الموتيات ــ دردشات البوح ــ مفردات المباح ــ ديوان الورد ــ ديوان الطرديات ــ ديوان الأغاني ــ وجوه من الكريستال) وكتب الدراما الشعرية لمسرحيات قُدمت على مسرح البالون والشباب والثقافة الجماهيرية ومسرح الجامعات، فضلًا عن أغنيات بأفلام سينمائية وتسجيلية وروائية قصيرة.وفي المقابل قدم الفنان فايد عبد العزيز ألحانه للمسرح والسينما التسجيلية، ولحن نصوصًا لعدد كبير من الشعراء المصريين والعرب منهم: فؤاد حداد، ومحمود الطويل، ومحمود درويش، وفؤاد حجاج، وغنى له محمد الحلو وبهاء سلطان ومصطفى كامل.يذكر أن نادي أدب آفاق اشتراكية تشرف على أنشطته وفعالياته الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين، ومقره في وسط البلد: 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم، بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.