رتل عسكري تركي كبير يدخل شمال سوريا من معبر كفرلوسين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان،اليوم الأحد، بأن رتلًا عسكريًا تركيًا كبيرًا دخل إلى الأراضي السورية من معبر "كفرلوسين"، وتابع المرصد أن الرتل مكون من 40 دبابة مدرعة وعدد من المعدات العسكرية واللوجستية فضلا عن ناقلات جنود.وكشف المرصد عن أن القوات التركية تعمل على إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها عند مفرق كفرعميم ضمن ما يعرف بطريق أبو الضهور – سراقب، لتكون بذلك القوات التركية قد تمركزت بـ3 نقاط في محيط سراقب من الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية.وكان المرصد قد صرح في وقت سابق، بوصول أعداد المقاتلين السوريين الذي أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا إلى نحو 2900 مرتزق.وأشار المرصد إلى وصول أكثر من 1800 مرتزق آخرين إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب.