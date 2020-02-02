الحركة الوطنية: المشروعات القومية حصنت الدولة ضد دعاوى التخريب

قال الدكتور سمير سيف اليزل، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب ومحافظ بني سويف الأسبق، أن تحرك الاقتصاد القومي المصري للأمام وارتفاع معدلات النمو وتحسن تصنيفه أمام المؤسسات الدولية وتدشين العديد من المشروعات القومية الإنتاجية والخدمية في العديد من المجالات المختلفة، ساهم بشكل كبير في تحصين الدولة ورفع معدلات الوعي لدي المواطن المصري ضد دعاوى التخريب والفوضى.وأردف سيف اليزل قائلا: الجهود الوطنية التي تبذلها القيادة السياسية والبرامج الإصلاحية سياسيا واقتصاديا والقرارات الصعبة التي تحملها الشعب عن طيب خاطر كلها إجراءات أعادت الثقة في الدولة وأعادت حالة الاستقرار التي افتقدناها طويلا ودعمت القيمة الأخلاقية للانتماء الوطني وساهمت في ترسيخ حالة الالتفاف حول القيادة السياسية.وأضاف سيف اليزل، أن دورنا كأحزاب وقوى سياسية تعمل في الشارع وتتواصل مع المواطن أن نسهم في تزكية هذا الوعي وهذا الاصطفاف الوطني لأننا نواجه حملات ممنهجة قادمة من الخارج وتقودها مخابرات دول أجنبية تنفق المليارات من أجل إثارة الفتنة والاضطرابات في الداخل المصري مستغلين بعض العناصر المتطرفة والمغيبين وضعاف النفوس لتنفيذ مخططاتهم، وبالتالي علينا أن نتصدى لمثل تلك الحملات بحملات أخرى مضادة تحمل فكرة ورسالة وطنية نقنع الشارع بما يزيد من حالة اللحمة الداخلية فالفكرة الشيطانية لا يدحضها إلا فكرة عقلانية تبصر الناس بحقائق الأمور.وفي سياق آخر، أكد الأمين العام للحركة الوطنية بالفيوم ومحافظ بني سويف الأسبق، أن الحزب بصدد الانتهاء من تشكيلات الأمانة العامة للحزب بالمحافظة مشددًا على أن التشكيل سيتزامن معه تدشين ثلاث مقرات جديدة على أن يتوالى افتتاح عدد آخر من المقرات بجميع المراكز والأقسام مشيرا إلى أننا نعمل وفق إطار منهجي هدفه إتاحة الفرصة للراغبين في ممارسة العمل السياسي في إطار مؤسسة حزبية فاعلة والباب مفتوح لكل من يريد ممارسة العمل السياسي في إطار وطني داعم للدولة بمفهومها الشامل والعام.وتابع سيف اليزل، الحركة الوطنية بالفيوم ستكون مؤسسة فاعلة وإيجابية تبث الفكر وتبعث برسائل توعوية وتناقش هموم الناس وتحدياتهم وقضاياهم في إطار وطني من خلال مجموعة من التكنوقراط والسياسيين أصحاب الخبرة والرأي الرشيد.