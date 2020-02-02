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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة القاهرة تعلن خطتها لمواجهة «كورونا»

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:03 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
إسراء جمال
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية، منذ الأسبوع الماضي، وتم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه.

وقال رئيس جامعة القاهرة، وفق بيان، إنَّه تمَّ تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية كل من نواب رئيس الجامعة، وعميدة كلية الطب، وعميدة كلية الصيدلة وعميدة كلية التمريض، ووكلاء الكليات ذات الاختصاص، ومدير المستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومدير مستشفى الطلبة، وأمين عام الجامعة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، ومدير عام الشئون الوقائية، وآخرين من ذوي الاختصاص، للإشراف على تنفيذ خطة الجامعة لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد، واتخاذ كل ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها.

كما تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة.

وأشار الخشت إلى رفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية، والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه بفيروس "كورونا"، والتنبيه بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية.

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