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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تشغيل 7 مواقع جديدة بمشروع شارع شباب مدينة الشروق

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:58 ص
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تشغيل 7 مواقع جديدة بمشروع شارع شباب مدينة الشروق لتلبية احتياجات المدينة وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن هذا المشروع أثبت نجاحا كبيرا، سواء فى تقديم الأنشطة أو الخدمات المتميزة للسكان، وكذا فى توفير فرص عمل لشبابنا.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص المواقع المستحدثة بين من انطبقت عليهم الشروط، والبالغ عددهم 94 متقدمًا، وتم اختيار 7 متقدمين بالإضافة إلى 7 احتياط.

وأضاف المهندس عبدالرؤوف الغيطى، أن الأنشطة التى تم استحداثها شملت (إكسسوارات وخردوات- جاليرى رسام- مشغولات فضية- فاترينة زهور- تسالٍ- مشروبات)، تحقيقًا لرغبات المواطنين فى إتاحة الأنشطة الخدمية المختلفة بالمشروع.

وفى سياق متصل أشار المهندس عبدالرؤوف الغيطى إلى أنه تمت إتاحة 35 موقعا لإقامة مشاتل زراعية لبيع شتلات الزهور والأشجار وما يتعلق بالمزروعات وتوزيع هذه المواقع على قطاعات المدينة، مؤكدًا أن شروط الحصول على المشاتل تتضمن أن تكون طريقة العرض جمالية ودون التعدى على أرصفة المشاه، وذلك بهدف المساهمة فى توفير فرص عمل مناسبة للعاملين فى هذا المجال، ودعم النشاط لسكان مدينة الشروق.



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