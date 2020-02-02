مؤتمر لـ«العربي لسيدات الأعمال».. 4 مارس

استضاف المجلس العربي لسيدات الأعمال، الدكتورة صفية القباني، نقيب التشكيليين لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، حيث شارك في اللقاء الكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب والفنان التشكيلي على المريخي والدكتور طارق عبد العزيز عضو مجلس إدارة نقابة التشكيليين.وكشفت عبير عصام رئيس المجلس، أن اللقاء تطرق لسبل دعم التشكيليين من قبل العربي لسيدات الأعمال خلال الفترة المقبلة، حيث تم الاتفاق على عدة محاور يجرى العمل عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وأضافت أنه جرى توقيع بروتوكول مشترك بين المجلس ونقابة التشكيليين تستهدف عمل معرض للنقابة على هامش مؤتمر يعمل العربي لسيدات الأعمال على تجهيزه تحت عنوان "سيدات رائدات" يوم 4 مارس المقبل والذي يأتي احتفالا باليوم العالمي للمرأة.