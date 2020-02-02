هبوط جماعى لمؤشرات بورصة الكويت فى مستهل تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، حيث انخفض المؤشر العام 0.81%، وتراجع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.57% و1.53 % على التوالي.وتصدر قطاع الخدمات المالية التراجعات، بالمستهل بنسبة 1.9%.وجاء سهم "عمــار" على رأس التراجعات للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 8.42%، فيما تصدر سهم "وربة كابيتال" قائمة الارتفاعات نحو 9.92%.وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية بالمستهل 45.1 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2285 صفقة حققت سيولة بقيمة 9.72 مليون دينار.وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.32 مليون دينار، متراجعا 0.36%، فيما تصدر سهم "أرزان" نشاط الكميات بتداول 4.67 مليون سهم متراجعًا 1%.