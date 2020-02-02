هبوط جماعى لمؤشرات بورصة الكويت فى مستهل تعاملات الأسبوع
الأحد 02/فبراير/2020 - 10:29 ص
اكرم عمرانطباعة
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، حيث انخفض المؤشر العام 0.81%، وتراجع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.57% و1.53 % على التوالي.
وتصدر قطاع الخدمات المالية التراجعات، بالمستهل بنسبة 1.9%.
وجاء سهم "عمــار" على رأس التراجعات للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 8.42%، فيما تصدر سهم "وربة كابيتال" قائمة الارتفاعات نحو 9.92%.
وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية بالمستهل 45.1 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2285 صفقة حققت سيولة بقيمة 9.72 مليون دينار.
وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.32 مليون دينار، متراجعا 0.36%، فيما تصدر سهم "أرزان" نشاط الكميات بتداول 4.67 مليون سهم متراجعًا 1%.
وتصدر قطاع الخدمات المالية التراجعات، بالمستهل بنسبة 1.9%.
وجاء سهم "عمــار" على رأس التراجعات للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 8.42%، فيما تصدر سهم "وربة كابيتال" قائمة الارتفاعات نحو 9.92%.
وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية بالمستهل 45.1 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2285 صفقة حققت سيولة بقيمة 9.72 مليون دينار.
وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.32 مليون دينار، متراجعا 0.36%، فيما تصدر سهم "أرزان" نشاط الكميات بتداول 4.67 مليون سهم متراجعًا 1%.