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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول: لا ننظر في إجلاء دبلوماسيينا من ووهان

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، بأنها لا تنظر بعين الاعتبار في إجلاء دبلوماسييها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس "كورونا"، في الوقت الذي لا يزال يقيم فيه أكثر من 100 كوري جنوبي في المدينة الصينية.

من جانبه، قال مسئول بوزارة خارجية سول - بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "لا يزال هناك مقيمين كوريين جنوبيين في ووهان، يقيمون في المدينة على المدى الطويل.. هؤلاء ينادون بتقديم المزيد من الدعم لهم".

كما أفادت الخارجية الكورية الجنوبية بأنه لا يزال هناك ما يقرب من 120 كوريا جنوبيا في إقليم هوبي بوسط الصين، حيث تقع مدينة تفشي الفيروس ووهان.

وأوضحت أنها تنظر في إمداد الكوريين الجنوبيين المتبقيين في ووهان بمسلتزمات الحياة اليومية للوقاية من الفيروس؛ مثل: أقنعة الوجه ومعقم اليدين. كما سوف تنظر سول في إرسال طائرة مستأجرة أخرى بناء على تطور الوضع.

جدير بالذكر أنه تم إجلاء إجمالي 701 كوري جنوبي من مدينة ووهان على متن طائرتين مستأجرتين.

وقد دفع تطور الوضع "منظمة الصحة العالمية" إلى إعلان حالة طواريء عالمية بسبب تفشي فيروس "كورونا".

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