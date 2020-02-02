مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

توقفت حركة المرور في مصر الجديدة بعد مصرع فتاة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق بمنطقة مصر الجديدة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفاة إلى المستشفى.وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة في مصر الجديدة بوقوع حادث مروري.وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.