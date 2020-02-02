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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انتهاء مهلة تقديم الأوراق بانتخابات نقابة المحامين اليوم

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:07 ص
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
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تنتهي اليوم، المدة التي أقرتها نقابة المحامين لتلقي أوراق الترشيح، في انتخابات عضوية مجلس النقابة ومنصب النقيب، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين غدا الإثنين، بلوحة الإعلانات الموجودة بمقر النقابة العامة.

وتقدم حتى الآن 11 مرشح لمنصب النقيب، هم: «سامح عاشور، إبراهيم عبدالسميع مهران، مجدي عبدالستار إبراهيم، محمد رجب البرديسي، مجدي محمود علي، حسين الرشيدي، نجلاء الإمام، وطارق الفولي، ورجائي عطية، وأيمن عبد العزيز، ووفائي الدسوقي».

ووفق لجنة تلقي الطلبات، فإنه تقدم 128 مرشح حتى الآن على لعضوية مجلس النقابة، كان آخرهم سعيد عبد الخالق، وكيل مجلس النقابة الأسبق، والنائب خالد أبو طالب.

وهاجم المحامي رجائي عطية، سياسات سامح عاشور في النقابة، بعدما تقدم بأوراق ترشحه مساء أول أمس، مؤكدا أن هناك ما يستوجب الإصلاح داخل نقابة المحامين، لأنه قد نالها العطب، منتقدا عرقلة مصالح المحامي والوقوف ضده وسياسات عاشور في تهميش مجلس النقابة.

ونظمت قرارات مجلس النقابة الأخيرة، المواعيد القانونية لإجراء الانتخابات، حيث أتاحت التنازلات والطعون على المرشحين يوم الثلاثاء 4 فبراير وحتى يوم الخميس 6 فبراير، في حين يتم الفصل في التنازعات والطعون في موعد غايته الإثنين 10 فبراير.

ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 11 فبراير، وإعلان كشوف الناخبين يوم الأربع 12 فبراير، على أن يتم تقديم الطعون على قيد الأسماء اعتبارًا من يوم الخميس 13 فبراير وحتى الأربعاء 19 فبراير، ويتم الفصل في الاعتراضات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للناخبين في موعد غايته 26 فبراير على أن تجرى انتخابات النقابة يوم الأحد 15 مارس، وانتخابات الإعادة يوم الأحد 29 مارس.

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