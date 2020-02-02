حفل توقيع «عولمة الإرهاب» في معرض الكتاب اليوم

تنظم دار روافد للنشر والتوزيع٬ اليوم الأحد٬ خلال مشاركتها بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ حفلين لتوقيع اثنين من أحدث إصداراتها٬ في جناح الدار الكائن في قاعة 2 جناح A6.الحفل الأول في الثانية من بعد الظهر٬ حيث يوقع الكاتب محمد صلاح غازي٬ كتابه "عولمة الإرهاب" والذي يتناول ظاهرة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عالمية لا تقتصر على مكان بعينه أو يختص بها مجتمع معين، ولكن هي ظاهرة عالمية. ويهدف الكتاب إلى المساهمة في الحد من ظاهرة الإرهاب التي انتشرت نتيجة للصراعات الإيديولوجية المختلفة التي أفرزت ما سمي بـ الإسلاموفوبيا.أما حفل التوقيع الثاني فيقام في الخامسة٬ لديوان العامية "شط الوداع" للدكتور شحاتة صيام.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.