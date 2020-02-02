الإمارات والسودان يبحثان سبل تعزيز التعاون

بحث وزير الخارجية الإماراتي أنور بن محمد قرقاش ونظيره السوداني عمر قمرالدين إسماعيل سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد، أن قرقاش أكد - خلال لقائه على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية - دعم بلاده المستمر للسودان في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها، متمنيًا أن يتجاوز السودان العقبات الحالية وتتكلل مساعي الحكومة الانتقالية بالنجاح.من جانبه، ثمّن إسماعيل دور دولة الإمارات المهم في دعم بلاده، معبرًا عن امتنانه العميق للإمارات، مؤكدًا أن نجاح مساعي حكومة بلاده يعتمد على العلاقات الصادقة التي تجمعها مع الدول الشقيقة مثل دولة الإمارات.