احتفالية تسليم تأشيرات العمرة للصحفيين اليوم

صرح حسين الزناتى، وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، رئيس لجنة الحج والعمرة، بأن النقابة ستقيم اليوم الأحد احتفالية دينية في الواحدة ظهرا لبعثة النقابة من الصحفيين وأسرهم، قبل سفرهم لأداء العمرة لهذا العام.وأشار الزناتى إلى أن اللجنة تستضيف القارئ الطبيب صلاح الجمل في الاحتفالية التي يحضرها المعتمرون، كما يتم تسليم تأشيرات العمرة مع هدايا رمزية للمعتمرين.وقال الزناتي إن هذه هي الرحلة الثانية التي تنظمها النقابة للعمرة خلال هذا الموسم، في الوقت الذي تقدم فيه الزملاء بعدد آخر من طلبات لعمرة ثالثة، وهو ما تسعى النقابة لبدء تنظيمه، على أن تكون الأولوية للزملاء الذين تقدموا لهذه الرحلة ولم يجدوا أماكن شاغرة لهم.