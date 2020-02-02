فيروس كورونا يضر بصادرات العالم من الهواتف الذكية

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، نقلا عن معهد أبحاث في السوق، اليوم الأحد، إن انتشار فيروس كورونا الجديد سيؤدي إلى إعاقة العرض والتصنيع العالميين للهواتف الذكية.وذكر معهد استراتيجي أنالتيكس أن اندلاع فيروس كورونا الجديد سيضرب الصين والاقتصاد العالمي؛ ما سيؤثر بدوره سلبا على شحنات الهواتف الذكية العالمية بسبب تباطؤ الاقتصاد وضعف الإنفاق الاستهلاكي.ويضيف: "سيؤثر انتشار الفيروس الفتاك أيضا على المعروض والتصنيع العالمي للهواتف الذكية في الصين؛ حيث يصنع الاقتصاد الثاني في العالم 70% من جميع الهواتف الذكية التي تباع على هذا الكوكب".ويوضح: "في الصين من المتوقع أن تقل شحنات الهواتف الذكية بنسبة 5% عن المتوقع هذا العام بسبب تفشي الفيروس".وأضاف معهد الأبحاث أن أي تأخير في عمليات المصانع، بسبب الحجر الصحي أو قيود السفر، سيؤدي حتما إلى نقص مؤقت في العمالة.