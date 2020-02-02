2900 مرتزق سوري في ليبيا.. و1800 بمعسكرات التدريب التركية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، مساء أمس السبت، عن وصول أعداد المقاتلين السوريين الذي أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا إلى نحو 2900 مرتزق.وأشار المرصد إلى وصول أكثر من 1800 مرتزق آخرين إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب.وأشار المرصد إلى وصول عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في طرابلس إلى 72 مقاتلًا من المرتزقة السوريين.وأكد توجه ما لايقل عن 64 من المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا لليبيا إلى أوروبا بعد وصولهم إلى الأراضي الليبية.وأشار إلى أنَّه حتى الآن تتم عملية تسجيل أسماء السوريين الراغبين بالذهاب إلى طرابلس، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير في شمال شرقي سوريا.