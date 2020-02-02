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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تلقي «تظلمات الإعدادية» اليوم

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:48 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، إنه اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة 3 أسابيع سيتم تلقى التظلمات والاطلاع على ورق إجابة مواد الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 - 2020 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

وأضاف عطية أن طلبات الاطلاع تتم عن طريق شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد تسديد الرسوم المطلوبة وإحضار إيصال الدفع وصورة شخصية لولي الأمر وطلب من شؤون الطلبة بالمواد المطلوب الاطلاع عليها.

وأكد أنه يسمح للطالب وولي أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة ويحظر استخدام الهاتف أثناء الاطلاع، مشيرًا إلى أن نتيجة التظلمات ستعلن بمقر شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.

وكان خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية الأسبوع الماضى وبلغت نسبة النجاح 77.7%.

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