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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«حرائق أستراليا» تضع كانبيرا في حالة تأهب قصوى

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:43 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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وضعت السلطات، العاصمة الأسترالية كانبيرا في حالة تأهب قصوى، اليوم الأحد، مع اقتراب حرائق الغابات، فيما غطى الدخان والغبار أجزاء شاسعة من شرق البلاد مما دفع للتحذير من المخاطر الصحية.

وامتدت الحرائق في إقليم العاصمة الأسترالية، الذي يضم المدينة، على أكثر من 136 ألف فدان بما يعادل نحو ربع كل أراضي المنطقة.

وقالت سلطات مكافحة الحرائق المحلية إن درجات الحرارة الأقل سوف تساعد في جهود احتواء ألسنة اللهب اليوم الأحد لكن على السكان مراقبة أي تغير في الحرائق عن كثب.

وقال آندرو بار كبير وزراء إقليم العاصمة الأسترالية لوسائل الإعلام اليوم الأحد "لا يزال أمامنا أيام، وربما أسابيع، من مكافحة النيران".

وثارت مخاوف منذ أمس السبت من أن الحريق الذي تؤججه درجات الحرارة التي تخطت 40 مئوية قد يصل للمشارف الجنوبية لكانبيرا مما يهدد المنازل والأرواح كما حدث في 2003 عندما دمرت النيران نحو 500 منزل وخلفت أربعة قتلى.

ووفقا لمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي فقد ساعدت خطوط احتواء الحريق والإسقاط الجوي لمضادات الاشتعال في وقف تقدم الحرائق صوب المدينة رغم شدة الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة في العاصمة والتي انخفضت إلى 26.7 درجة مئوية فقطط خلال الليل.

لكن الحرائق في الطرف الجنوبي من إقليم العاصمة الأسترالية امتدت إلى ولاية نيو ساوث ويلز ودمرت بعض المنازل وفقا لما ذكرته السلطات اليوم الأحد.

وتسبب موسم حرائق الغابات الطويل المدمر في أستراليا حتى الآن في مقتل 33 شخصا ونفوق ما يقدر بمليار حيوان بري منذ سبتمبر كما دمر 2500 منزل تقريبا وأتى على 2.8 مليون فدان.

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