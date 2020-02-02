«القطاع العائلي» يستحوذ على نصيب الأسد بودائع وقروض البنوك

سجَّل إجمالي قيمة ودائع القطاع العائلي بالعملات المحلية بالبنوك 2.4 تريليون جنيه، وبالعملة الأجنبية ما يعادل 4.5 مليار جنيه، من إجمالي ودائع بلغت 4.18 تريليون جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2019، وذلك طبقًا لأحدث النشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.وسجل إجمالي قروض القطاع العائلي 379 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019 من إجمالي تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنوك بلغت 1.84 تريليون جنيه بتراجع بلغ 13.3 مليار جنيه بمعدل 0.7% خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 20192020.