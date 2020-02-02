زحام مروري في الجيزة والكورنيش

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، ظهور كثافات مرورية متحركة، بسبب زيادة الأحمال، وذهاب الموظفين إلى أعمالهم، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.وشهدت الطرق التالية كثافات مرورية في الذروة الصباحية: الدائري من الكورنيش للأوتوستراد ومن بهتيم للمرج، كوبري أكتوبر من التحرير لرمسيس وعند الدمرداش اتجاه العروبة، والعكس من غمرة لرمسيس، صلاح سالم عند كوبري أكتوبر اتجاه المطار والعكس عند نفق العروبة، المحور من قبل الدائري لميدان لبنان والعكس عند ناهيا.كما شهد شارع الهرم من الطالبية اتجاه ميدان الجيزة، محور الخلفاوي عند ميدان الحدائق اتجاه مدينة نصر، شارع التسعين من الدائري للداون تاون مول، طريق كورنيش النيل المتجه إلى مناطق المعادي، شارع السودان من منزل كوبري فيصل وصولا إلى ميدان لبنان، حيث ظهرت الكثافات بصورة عالية في منطقة مترو جامعة القاهرة، والبحوث كثافات مرورية.ونشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة الخدمات المرورية لسحب الكثافات ورفع أي معوقات بالطريق.