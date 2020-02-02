«الصحافة الأدبية في مصر واليونان» حلقة نقاشية بمعرض الكتاب

على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 51، تنظم مؤسسة الثقافة اليونانية في قاعة "ضيف الشرف" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة٬ في الخامسة من مساء اليوم٬ ندوة نقاشية تحت عنوان "الصحافة الأدبية في مصر واليونان".يشارك في النقاش من اليونان: يورغيوس خولياراس، رئيس اتحاد الكتاب في اليونان، ورئيس تحرير موقع "خارتيس" الأدبي الفني، ويورغوس كورذومينيذيس، رئيس تحرير مجلة "إيندفكتيريو"، ومن مصر الكتاب والصحفيين: منصورة عز الدين ومحمد شعير وأحمد شوقي على٬ ويدير اللقاء الدكتور خالد رؤوف.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.